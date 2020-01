Dopo l'ictus svuota estintori in corsia Assolto, chiede i danni all'ospedale

IL CASO

UDINE Quell'ictus, che ha colpito il padre nel 2018, per la figlia è stato l'inizio di «un'odissea» inimmaginabile, prima negli ospedali e quindi anche nelle aule giudiziarie. «Una cosa tragicissima, che non avrei mai pensato potesse accadere», dice la donna ora che il papà, che compirà 78 anni fra pochi giorni, è stato assolto «per difetto assoluto di capacità di intendere e di volere» al momento del fatto, come ha messo per iscritto il giudice, nella sentenza assolutoria pronunciata in autunno (e l'assoluzione perché il reato era stato commesso da un soggetto non punibile, l'aveva chiesta anche il pm, cui si era associata la difesa) che ha chiuso la vicenda nel processo con rito abbreviato condizionato. Nell'aula del Tribunale, il signore era stato chiamato in causa, con l'accusa di aver turbato la regolarità dei servizi pubblici e di imbrattamento, perché il 5 aprile 2018, nell'ospedale di Palmanova, dove era ricoverato in seguito all'ischemia che lo aveva colpito il 3 aprile nella sua casa della Bassa, aveva preso degli estintori di Medicina nord e li aveva azionati nei corridoi, imbrattando di polvere estinguente, provocando l'inagibilità del reparto per una giornata e costringendo il personale ad evacuare temporaneamente i locali, come si legge nella sentenza. Erano stati chiamati i carabinieri di Ajello. L'anziano, dopo aver dato in escandescenza, era crollato e aveva perso conoscenza, stremato. Di quella notte, non ricorda nulla. La relazione del perito psichiatra incaricato dal Tribunale ha precisato che, in quell'occasione, a causa dell'ictus, non era in grado di intendere e di volere. Ora, con l'assoluzione, per il malato la pagina giudiziaria si è chiusa. Ma la figlia, assistita dall'Associazione di tutela diritti del malato di Udine, fa sapere che sta valutando di «chiedere un eventuale risarcimento all'ospedale di Palmanova. Sono determinata ad andare avanti. Non per i soldi, ma per una questione di principio. Dei soldi, non me ne faccio niente, ma lo farei per rispetto non solo di me ma anche di altri che hanno questi problemi. Mio padre avrebbe dovuto essere messo in sicurezza subito. Se mi dovessero dare dei soldi, li darò in beneficenza», dice la figlia.

RISARCIMENTO

Secondo la presidente del sodalizio, l'avvocato Anna Agrizzi, che ha seguito la vicenda, «il paziente, affetto da ictus, con un precedente di agitazione motoria notturna, oltre a non essere stato opportunamente seguito dal punto di vista medico - sostiene Agrizzi -, ha dovuto anche subire un processo penale. Stiamo valutando l'opportunità di fare una richiesta risarcitoria per questa brutta situazione in cui si è trovato il signore». Agrizzi cita anche la relazione medico-legale redatta su incarico dell'associazione dall'esperta Antonia Fanzutto, «da cui risulta che sarebbe stato onere dell'azienda ospedaliera monitorare il signore». L'episodio per cui la vicenda è finita in tribunale, infatti, si è verificata nella seconda notte di degenza, quando aveva manifestato «un importante episodio di disorientamento e dispercezione, provocando un danneggiamento delle strutture» «e aggredendo il personale che tentava di fermarlo», come scrive il perito di parte. Secondo Fanzutto il quadro del signore, assieme «avrebbe richiesto una sorveglianza stringente del paziente, con una prevenzione del rischio di caduta e una limitazione delle possibili (e prevedibili) reazioni di aggressività e agitazione psico-motoria tramite la contenzione farmacologica o eventualmente anche meccanica». Secondo il medico incaricato dal sodalizio, «i fatti occorsi si sarebbero potuti evitare se vi fosse stata una corretta valutazione delle condizioni del paziente e del rischio di suoi atteggiamenti aggressivi-agitati, dei quali vi era già stato un primo segnale» la notte prima. Conclude Agrizzi: «Stiamo valutando con il medico legale se chiedere il risarcimento all'ospedale di Palmanova».

Camilla De Mori

