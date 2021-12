Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TURISMO INVERNALEUDINE Dopo venti mesi di stop, si torna a sciare e oggi apriranno altri impianti nei sei comprensori della regione. A Sappada saranno aperti i campetti e la pista nera, per cui saranno in funzione i due skilift e la seggiovia Eiben Col dei Mughi, mentre chi sceglierà Piancavallo potrà utilizzare i tappeti per il campo scuola (Daini, Bambi, Genzianella, Busa), oltre alla seggiovia Tremol 1, seggiovia Sole e seggiovia Casere,...