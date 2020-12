MALTEMPO

TOLMEZZO Graduale ritorno alla normalità in alto Friuli dopo l'ondata di maltempo che non ha dato tregua da sabato sera su Carnia e Tarvisiano. Riaperte diverse arterie principali di collegamento tra i paesi, su tutte la strada regionale 355 nel tratto che da Forni Avoltri porta a Sappada mentre grazie all'incessante lavoro delle task force di E-Distribuzione, Società del Gruppo Enel che gestisce le reti di media e bassa tensione, il servizio elettrico è stato ripristinato per oltre metà delle due mila utenze rimaste ancora al buio.

E-Distribuzione sta rialimentando le ultime utenze residenziali rimaste senza fornitura elettrica. Persistono solo situazioni puntuali in comuni e frazioni dove le condizioni di viabilità sono tuttora fortemente compromesse e dove si interverrà, attraverso riparazioni e posa di gruppi elettrogeni, non appena le condizioni lo consentiranno. L'Azienda, comprendendo i disagi subiti dai clienti, informa che, per interruzioni prolungate del servizio, di durata superiore a determinati limiti, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente prevede l'erogazione in bolletta di indennizzi automatici, per i quali quindi non è necessario che i clienti presentino alcuna richiesta. Gli importi saranno calcolati sulla base di parametri stabiliti dalla Autorità stessa, quali la durata dell'interruzione, il numero di abitanti della zona interessata e la tipologia della fornitura. Gli indennizzi verranno erogati da E-Distribuzione a ciascun venditore decorsi 60 giorni dalle interruzioni. A tali tempi vanno aggiunti quelli necessari ai venditori per trasferire il rimborso ai clienti direttamente in bolletta. In particolare, hanno diritto all'indennizzo automatico i clienti di bassa tensione che subiscono un'interruzione di almeno 8 ore nei Comuni con più di 5 mila abitanti e di almeno 12 ore nei Comuni più piccoli. Per quanto riguarda i clienti in media tensione, saranno indennizzati tutti quelli che hanno subito interruzioni di almeno 4 ore nei Comuni con più di 5 mila abitanti e di almeno 6 ore nei comuni più piccoli. E-Distribuzione ricorda che, per segnalare guasti e richiedere informazioni, è possibile contattare il numero verde 803.500.

È stata riaperta ieri mattina la strada regionale che da Forni Avoltri porta a Sappada dopo la chiusura decretata da Fvg Strade causa slavine; rimane percorribile a senso unico alternato il tratto di 52 Carnica tra Forni di Sotto e Forni di Sopra mentre è ancora off-limist il passo della Mauria per chi è diretto in Veneto con l'Anas che sta lavorando per liberare la carreggiata dagli alberi caduti. Chiuse la Sr 646 di Uccea, la Sr 465 da Pesariis verso Forcella Lavardeit, la Sr 40 Rosa dei Venti, il Passo Rest e il Passo di Monte Croce Carnico mentre è consentito il transito solo ai mezzi di soccorso per le regionali della Val Raccolana e di Passo Pramollo. Anche ieri sono proseguiti gli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione, riconducibili al maltempo che ha colpito il territorio regionale, che i Vigili del fuoco stanno eseguendo dal 6 dicembre. I pompieri sono stati impegnati in particolare in Carnia, per la messa in sicurezza di alcune strutture pericolanti e lo sgombero della neve che si è depositata sulle strade, impedendo la circolazione. La stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino e Speleologico ha operato assieme alla Protezione Civile come staffetta di viveri e medicinali a favore delle frazioni isolate di Collina e Collinetta. Sia al mattino che al pomeriggio i tecnici del Soccorso Alpino hanno raggiunto con il furgone tali località percorrendo la strada forestale del Rio Fulin. La strada è stata liberata nelle scorse ore dalle piante cadute che ne impedivano l'accesso dopo la perturbazione. Il cnsas ha collaborato con la Protezione Civile per trasportare a valle cinque persone originarie di Rovigo che dovevano rientrare a casa.

