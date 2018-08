Dopo due mesi riapre via Poscolle

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VIABILITÀUDINE Pietro Fontanini e Loris Michelini caricano le transenne sul camioncino del Comune di Udine e, con questo gesto simbolico, via Poscolle viene restituita alla città dopo più di due mesi di chiusura al traffico. Con un anticipo di 10 giorni sul cronoprogramma previsto, ieri alle 12 una delle strade fondamentali per la viabilità cittadina è tornata percorribile alle auto, mentre i bus potranno transitarvi solo dopo la fine di Friuli Doc, per permettere l'assestamento dei lavori fatti. Non solo: l'intenzione...