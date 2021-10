Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CONGRESSOVENZONE Dopo 50 anni la Società Filologica Friulana ritorna a Venzone per il 98° Congresso sociale, che si terrà domani. Era il 1971 quando lo storico sodalizio si riunì per la prima volta all'interno delle mura più caratteristiche dell'Alto Friuli «ed oggi afferma il sindaco, Amedeo Pascolo - non vogliamo solo ricordare quell'evento, ma anche riproporre un congresso nei luoghi in cui i due terremoti del 1976 ridussero a...