Dopo calo nei contagi registrato martedì, il numero di infezioni torna a balzare in alto in regione. Ieri si sono registrati infatti 33 nuovi casi, tra questi sei nel Friuli occidentale. Si tratta di numero in aumento rispetto ai 9 nuovi casi registrati in regione ieri e ai due rilevati lunedì, mentre venerdì e sabato erano stati riscontrati rispettivamente 36 e 33 nuovi casi. C'è invece da segnalare il ritorno, dopo oltre un mese, a zero ricoveri in terapia intensiva. Da ieri infatti sono usciti dalle cure intensiva i due pazienti casarsesi (padre e figlio) che si erano ammalati a inizio luglio contagiando anche altri cinque componenti della famiglia. Era stato il primo focolaio di rientro dall'estero rilevato in provincia. Le persone attualmente positive al coronavirus in Fvg sono 330 (21 più di ieri). Nessun paziente risulta in cura in terapia intensiva, mentre 14 sono ricoverati in altri reparti. Non si sono registrati nuovi decessi (sono 348 in totale). Dall'inizio dell'epidemia le persone risultate positive al virus sono 3.684: 1.459 a Trieste, 1.157 a Udine, 809 a Pordenone e 251 a Gorizia, alle quali si aggiungono 8 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 3.006, i clinicamente guariti sono 9 e le persone in isolamento 307. I deceduti - conclude la Regione - sono 197 a Trieste, 77 a Udine, 68 a Pordenone e 6 a Gorizia.

LA DONAZIONE

Diecimila mascherine chirurgiche certificate e made in Fvg. È la maxi donazione con cui il Cluster Legno Arredo Fvg sostiene gli studenti delle scuole del Legno-Arredo della regione e le loro famiglie. I tre istituti beneficiari appartengono alle aree del Mobile del pordenonese (Isis Carniello di Brugnera), del Legno-arredo della Carnia (Isis Solari di Tolmezzo) e della Sedia-arredo (Isis Malignani di San Giovanni al Natisone); le quote sono ripartite a seconda del numero di studenti per garantire una copertura di diversi mesi.

