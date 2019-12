Dopo 45 anni chiude il negozio orientale: troppi costi

COMMERCIO

UDINE Ha portato a Udine henné e balsamo di tigre, abbigliamento etnico e incensi: ora suona l'ultima campana (tibetana). Il 31 dicembre chiude il negozio di articoli orientali di via Battistig, nel cuore di Borgo Stazione, gestito per 45 anni da Romano Di Bernardo. «Mio padre aveva lavorato in Pakistan, come dirigente, nella costruzione di una diga racconta il figlio Paolo -. Dopo 4 anni aveva deciso di rientrare e realizzare un sogno: aveva visto dei lavori di grande artigianato in quel Paese e pensava che potessero essere attrattivi anche qui. Nel 1974 ha iniziato con un negozio a Pasian di Prato, ma ci siamo subito trasferiti in via Roma a Udine, dove abbiamo vissuto anni di grande crescita. Abbiamo ampliato l'offerta all'abbigliamento, agli accessori e ai gioielli, importando merci da India e Thailandia, abbiamo cominciato a vendere all'ingrosso in Italia e fuori».

Poi l'ampliamento del negozio al pubblico, in via Vittorio Veneto, e nel 2004 il ritorno nel quartiere da cui tutto era partito, in via Battistig, mantenendo l'attività all'ingrosso gestita dal figlio Paolo, con punti vendita ai civici 25 (che chiude) e al 54 (che rimane aperto), tra i pochi negozi della via gestiti da italiani. «Mio padre ha 90 anni continua Paolo Di Bernardo -, non ce la fa più. Se l'attività fosse redditizia, avrei continuato io. Purtroppo un dipendente costa 35mila euro, pagando spese, bollette, Tari, Imu e tasse, il negozio è in perdita da 10 anni. Siamo al capolinea: dispiace che il punto vendita creato con grandi sacrifici debba cessare». Sulle vetrine del negozio, per annunciare la chiusura, Di Bernardo ha affisso diversi cartelli dove ringrazia i clienti e - con un po' di ironia e polemica - amministratori locali e non. «Tutte persone che non ho mai conosciuto specifica -, non sono mai andato nei loro uffici a chiedere un piacere. Il Comune mi conosce solo come contribuente che versa 10mila euro l'anno di Imu».

Oltre al problema delle tasse c'è anche quello di Borgo Stazione: «Non occorre che parli del degrado. Forse si potevano mettere dei salvagente a un cambiamento che è stato troppo repentino. Ci sono casi di comportamenti violenti e illegali: degrado, droga, alcolismo e anche l'ultima ordinanza contro il bere in strada è un palliativo. Io sono per l'integrazione, ma gli amministratori avrebbero dovuto immaginare le conseguenze di un'accoglienza bonaria e prevedere i cambiamenti sociali che ha comportato». Provocatoriamente ha invitato gli amministratori a un brindisi di chiusura martedì 31: «Quando si inaugurano i negozi vanno tutti, voglio vedere chi verrà e cosa dirà».

Al.Pi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA