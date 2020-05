Dopo 12 settimane di sospensione delle iniziative in presenza a causa della pandemia covid-19, il Conservatorio Tartini di Trieste riparte ufficialmente con alcune attività strumentali per le quali sarà consentito l'accesso a studenti e docenti. «Ci eravamo rapidamente riorganizzati per proseguire con l'attività didattica attraverso la formazione a distanza - spiega il direttore del Tartini Roberto Turrin Un know how che resterà valore aggiunto per i prossimi anni. Ma adesso si torna a una parte dell'attività didattica in presenza: gli studenti potranno accedere per motivi di studio, per le prove di profitto e le prove finali di giugno». Dall'inizio di giugno saranno autorizzate alcune lezioni individuali, due o tre, per i candidati agli esami, che potranno frequentarle in sede con i docenti preparatori. Dal 4 al 6 giugno è previsto lo svolgimento degli esami di profitto collegati alle prove finali che, dal 10 al 13 giugno, saranno di carattere pubblico e verranno effettuate in streaming sul canale youtube del Conservatorio. Oltre ai 28 candidati in sede, saranno ammessi quattro studenti stranieri con esami in streaming dalle Accademie partner dei Paesi dove erano rientrati causa covid-19: Albania, Macedonia, Bulgaria e Croazia. La riapertura del Conservatorio alla didattica in presenza è possibile nel rigoroso rispetto del documento di valutazione del rischio covid-19 predisposto dai responsabili sanitari e formalizzato come protocollo: sono già in dotazione del Conservatorio mascherine e dispenser igienizzanti, gli utenti sono accolti da una cartellonistica di prevenzione ben visibile, gli uffici sono dotati di plexiglass e sempre il plexiglass tutelerà nel corso delle lezioni e delle prove gli studenti e docenti esecutori. Dal 20 maggio è riaperto il servizio di biblioteca e sono ripartite le iscrizioni in vista dell'anno accademico 2020/21, con termine il 15 luglio. Gli esami di ammissione si svolgeranno in presenza a settembre, per gli studenti stranieri sarà ammessa la modalità video secondo i criteri previsti dal programma Erasmus. Il Tartini sta predisponendo pure un Open Day 2020 in modalità digitale, con la proposta formativa del Conservatorio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA