Donne Impresa Fvg, Bianchettin vice della confermata Avolio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IMPRENDITRICIUDINE La confermata presidente Avolio: «Serve una nuova legge regionale sull'imprenditoria femminile che sostenga l'azienda in tutte le fasi della vita: dalla start up al consolidamento fino alla fase evolutiva». In quattro anni le imprese artigiane femminile aumentate del 3,2%.Udine e Pordenone alla guida di Donne Impresa Fvg, l'organizzazione femminile di Confartigianato, voce delle oltre 1.600 imprese femminili aderenti in Friuli Venezia Giulia e realtà che per vocazione si fa interprete ed espressione dei temi caldi che...