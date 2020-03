IMPRESE ROSA

UDINE Nell'ultimo quadrimestre dell'anno scorso le imprese ad alta tecnologia guidate da donne erano 17 in Friuli Venezia Giulia su 196 complessive e quelle a medio-alta tecnologia erano 108 su un totale di 1.092. A dirlo sono dati elaborati dalla Camera di Commercio di Milano sulla base dei dati del Registro delle imprese e della classificazione Ocse dei settori ad alta e medio-alta tecnologia. Rientrano in tale classificazione imprese che si occupano di telecomunicazioni, veicoli spaziali, sistemi informatici, prodotti farmaceutici, veicoli elettrici e imbarcazioni. Anche l'occupazione femminile in tali settori è limitata: 139 addette nella alta tecnologia rispetto a un'occupazione complessiva di 4.291 unità. Leggermente superiore il rapporto nella medio-alta tecnologia (1.179), dove gli addetti totali superano abbondantemente le 30mila unità.

LA LISTA

Non ci sono imprese al femminile del Friuli Venezia Giulia nella lista delle prime venti italiane del settore. È una fotografia piuttosto diversa rispetto a quella della Lombardia, per esempio, dove nello stesso periodo le imprese femminili rappresentavano il 26% del settore con 653 aziende il numero maggiore in Italia e 5.344 addette. Quanto ad indagini sul genere delle imprese, l'Ufficio studi della Camera di Commercio di Pordenone e Udine ha elaborato un dettagliato rapporto dal titolo Economia di genere in Friuli Venezia Giulia aggiornato a febbraio 2020, da quale emerge che in regione sono attive 20.760 imprese rosa, di cui il 49% in provincia di Udine, il 25,5% in quella di Pordenone, il 10,1% a Gorizia e il 15,4% a Trieste.

I SETTORI

Le donne fanno prevalentemente impresa nell'area dei servizi alla famiglia e alla persona, dove infatti rappresentano il 54% dell'intero comparto. Seguono i settori dell'ospitalità e della ristorazione (36%) e del primario con il 28% di aziende guidate da donne. Per la maggior parte si tratta di piccole realtà, poiché il 93% delle realtà attive ha meno di 6 dipendenti e le micro imprese sono il 64,22 per cento. Dal 2014 al 2019, in Friuli Venezia Giulia le imprese femminili sono diminuite di 537 unità. Nonostante ciò, l'anno scorso la percentuale di donne imprenditrici era superiore alla media italiana: 22,5% a fronte di un 20,5% nazionale. Quasi i tre quarti delle realtà produttive (il 70%) è nato tra gli anni 2000 e il 2018 e il 45% si è iscritto al Registro delle imprese tra il 2010 e il 2019. Il loro sviluppo, osserva il rapporto della Camera di Commercio «si intreccia con il fenomeno dell'autoimpiego in risposta alla necessità di trovare uno sbocco occupazionale, soprattutto per chi ha perso un lavoro oppure è precario». Le imprese giovani rappresentano il 9,9% delle attive; quelle guidate da donne straniere sono il 13,8% e le artigiane sono il 28,4% del totale.

ARTIGIANI

Numeri che ora potrebbero subire variazioni significative a seguito dell'emergenza Coronavirus. «A fine marzo avremo una perdita media del fatturato del 25%», ha stimato il presidente di Confartigianato Udine, Graziano Tilatti, che varerà una task-force, composta da dirigenti esterni e interni all'associazione di categoria, per fronteggiare di danni che l'emergenza sanitaria sta provocando sull'economia artigiana.

Antonella Lanfrit

© RIPRODUZIONE RISERVATA

