Donne ancora vittime Gli abusi sono in casa

L'ANALISIUDINE Aumentano le donne che si rivolgono allo sportello Zero Tolerance del Comune di Udine: nei primi nove mesi dell'anno, il servizio ha ricevuto 48 nuove richieste di aiuto. «Alcune accedono via telefono ha spiegato l'assessore alle pari opportunità, Elisa Asia Battaglia - una grande parte è mandata dai servizi sociali e dalle forze ordine. I dati indicano una crescita, ma possono essere letti in due modi: o come una presa di coscienza e di fiducia nelle istituzioni che porta a rivolgersi maggiormente al servizio, oppure, in...