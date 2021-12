DONAZIONE

SAN DANIELE (A.L.) Un elettrocardiografo a disposizione del Distretto di San Daniele, che permette di eseguire l'ecografia toracica, in particolare per la diagnosi di pneumopatia da Covid con una valutazione complessiva del paziente, senza doverlo portare preventivamente in ospedale, con conseguente risparmio di risorse, di ricoveri e minor disagio per i pazienti. È uno strumento, dunque, particolarmente prezioso quello che l'associazione «18 maggio 1370» ha donato in questi giorni al Distretto di San Daniele, dopo che la direttrice Bruna Mattiussi insieme ad altri operatori ne avevano evidenziato l'utilità per operare sul territorio. La consegna è avvenuta nei giorni scorsi alla presenza, tra gli altri, del presidente del sodalizio che porta la data della prima donazione effettuato da un sandanielese per il nosocomio locale, il cardiologo Lucio Mos, del sindaco Pietro Valent, del direttore generale dell'Asufc, Dennis Caporale, del consigliere regionale Lorenzo Tosolini e del presidente della Comunità Collinare, Luigino Bottoni. «In questi anni spiega Mos - l'associazione ha contribuito alla donazione di numerose apparecchiatura e all'istituzione di borse di studio e alla realizzazione di lavori scientifici in cardiologia, pubblicati sulle maggiori riviste internazionali». Dall'inizio della pandemia, prosegue Mos, «il sindaco di San Daniele in collaborazione con l'associazione ha promosso una raccolta di fondi per supportare gli operatori dell'azienda sanitaria. Sono stati donati la parte cardiologica della Rmn cardiaca, l'holter a 12 derivazioni con 8 registratori, un elettrocardiografo per il Pronto soccorso, una barella per trasporto pazienti infetti e l'elettrocardiografico per il distretto». Il direttore generale Caporale ha confermato l'importanza del secolare ospedale di San Daniele nel sistema sanitario regionale. «Esso avrà un ruolo importante nella sanità aziendale ha affermato -; i concorsi per la sostituzione di primari andati in quiescenza sono stati banditi e alcuni espletati». Il sindaco Valent ha posto l'accento sul valore delle donazioni ricevute, che attestano «l'attaccamento del territorio all'ospedale e al distretto». Il presidente Bottoni ha messo in evidenza lo stanziamento di 500mila euro da parte della Comunità collinare per la realizzazione di un nuovo parcheggio nei pressi del nosocomio. «Prima dell'unione degli ospedali di San Daniele e Tolmezzo, qui era in fase avanzata un programma di integrazione ospedale e territorio per la realizzazione della gestione del paziente con scompenso cardiaco e prevedeva l'esecuzione dell'elettrocardiogramma e Ecocardio Fats a domicilio», ha ricordato Mos a Caporale.

