I NUMERI

UDINE Quarant'anni fa, dopo il terremoto che devastò il Friuli, l'allora presidente dell'Associazione friulana donatori sangue (Afds) Giovanni Faleschini chiamò a raccolta i donatori delle aree meno colpite per andare in soccorso dell'Alto Friuli. E i donatori accorsero. Oggi nell'anno della pandemia quello spirito non è cambiato, «abbiamo dimostrato che anche nel terzo millennio e in un anno nero questa cultura siamo riusciti a coltivarla afferma l'attuale presidente, Roberto Flora e soprattutto con le nuove generazioni». E a parlare sono anche i numeri, ovvero 1.600 nuove leve che permettono di mantenere le scorte di sangue necessarie, un salvavita per molti malati. Certo, non è stato un anno facile con una carenza di donazioni di sangue intero, ma si parla di un migliaio in meno rispetto al 2019, «una flessione di poco conto considerato il momento» dice Flora.

I NUMERI

Il 2020 si è concluso con circa 36.000 donazioni a dimostrazione del fatto che si può donare anche in lockdown. Un gesto importante perché, nonostante alcune attività ospedaliere siano state sospese, quelle più importanti e urgenti delle sale operatorie proseguono e qui il sangue serve come in tempi normali. Una generosità, quella dei donatori friulani, evidenzia anche dal direttore generale dell'AsuFc, Massimo Braganti, presente all'incontro di fine anno dell'Associazione assieme all'assessore comunale Giovanni Barillari e alla responsabile del Centro regionale sangue, Vivianna Totis che si è detta soddisfatta per l'anno trascorso che ha permesso di mantenere l'autosufficienza regionale sia per sangue intero che per il plasma e i suoi preziosi derivati. Grazie ai donatori friulani, la regione ha potuto sostenere anche altre regioni inviando un numero di sacche addirittura maggiore di quanto già programmato. Se c'è stato un lieve calo di donazioni di sangue intero, il 2020 ha visto, invece, un significativo incremento del dono del plasma anche di quello iperimmune, circa il 6% in più rispetto allo scorso anno. «Questo era l'obiettivo che ci eravamo dati nel 2019 per quest'anno e lo abbiamo raggiunto, a dimostrazione che la cultura del dono è più forte della pandemia. Su questa strada bisogna continuare», aggiunge Flora evidenziando a tal fine il ruolo fondamentale rivestito dall'autoemoteca che ha totalizzato 145 uscite, una quindicina in più rispetto all'anno passato. Sull'importanza di donare il plasma si è soffermata anche Totis ricordando che gli Stati Uniti, in via prudenziale, il prossimo anno non lavoreranno il plasma e dunque è possibile che si verifichi una carenza di immunoglobuline, farmaci salvavita. L'Italia dovrà dunque fare da sé, moltiplicando le donazioni di plasma e dovrà farlo il Friuli. È uno degli obiettivi per il 2021 conclude Flora proprio perché ci viene chiesto di portare avanti questo tipo di donazione». L'appello va a tutte le sezioni dell'Associazione che quest'anno non si sono risparmiate e si sono ben adattate a «nuove modalità, anche di tipo informatico, che mi auguro potranno proseguire e migliorare».

Lisa Zancaner

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA