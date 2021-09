Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ANNIVERSARIUDINE La Fieste de Patrie dal Friûl torna in presenza, il 12 settembre, nell'ambito di Friuli Doc. Sarà una festa nella festa, lungamente attesa, poiché in aprile era stato possibile organizzare solo una cerimonia simbolica e nel 2020 i festeggiamenti erano stati virtuali. Un'occasione per celebrare, in comunità, i valori culturali e linguistici in cui il popolo friulano si riconosce quotidianamente e attraverso i quali afferma...