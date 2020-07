DOPO L'AUTOPSIA

GORIZIA Confermato per domani il funerale di Stefano Borghes, il 13enne goriziano morto tragicamente dopo essere precipitato nel pozzo del parco di Villa Coronini. Le esequie si terranno alle ore 18 nel campo sportivo di Straccis, in via della Colonia, 15, dove il ragazzo giocava a calcio con la sua società, l'Azzurra. A renderlo noto ieri l'Arcidiocesi di Gorizia. Nel pomeriggio dello stesso giorno, dalle 14.00 alle 17.30 il feretro sarà esposto (a cassa chiusa) nella chiesa del Sacro Cuore per permettere al maggior numero di persone possibili di dargli un ultimo saluto. Alle 18 avrà inizio la funzione funebre nel campo sportivo, presieduta dall'arcivescovo monsignor Carlo Roberto Maria Redaelli. Considerate le disposizioni anti Covid-19 in vigore, l'accesso all'area sarà limitato a 1000 persone: i presenti dovranno rispettare il distanziamento di 1 metro l'uno dall'altro e indossare le mascherine. L'afflusso sarà consentito dalle ore 16.45 sino alle ore 17.45, regolato da un servizio d'accoglienza curato dagli scout della città di Gorizia. Dall'arcidiocesi si consiglia l'uso di cappellini per proteggersi dal sole. Per espressa richiesta della famiglia, come riportato anche sui necrologi affissi ieri, le offerte raccolte durante la messa saranno destinate alle famiglie della Comunità Papa Giovanni XXIII: chi volesse fare una donazione per ricordare Stefano potrà ugualmente farlo dal sito www.apg23.org.

«Nel rispetto della volontà della famiglia ha fatto sapere ancora la Curia sarà vietato effettuare riprese video, audio e fotografiche con qualsiasi mezzo durante la celebrazione del rito sul campo dell'Azzurra e durante l'esposizione del feretro nella chiesa del Sacro Cuore».

Nel frattempo continuano le indagini per chiarire le dinamiche dell'incidente: 14 sono gli indagati dalla procura di Gorizia nel fascicolo aperto con l'accusa di omicidio colposo, ovvero tutto il curatorio della Fondazione Coronini e i due animatori del centro estivo. Dall'esame autoptico sulla salma effettuato lunedì dall'anatomopatologo Carlo Moreschi ( i cui risultati definitivi arriveranno entro 60 giorni) è emerso che Stefano sarebbe caduto frontalmente, ma saranno determinanti le indicazioni che emergeranno dagli accertamenti dei tecnici sulla copertura del pozzo e sui ganci con cui era fissata. Fondamentale sarà anche l'esito dell'incidente probatorio, per ascoltare la versione dell'amico di Stefano che era con lui nel momento della caduta. La decisione, ha riferito sempre lunedì il Procuratore capo di Gorizia, Massimo Lia, verrà notificata nei prossimi giorni alle parti offese e agli indagati.

