COVID E TRASPORTI

TRIESTE Mentre ieri l'assessore regionale alle Infrastrutture, Graziano Pizzimenti, assicurava in Consiglio regionale sul «monitoraggio costante» da parte dell'amministrazione dei flussi passeggeri del trasporto pubblico locale in epoca Covid-19 e delle eventuali criticità rilevate dall'utenza, il sindaco di Valvasone Arzene scriveva al prefetto di Pordenone dicendosi disponibile a mettere in campo i propri vigili pur di evitare gli assembramenti degli studenti. E dal Consiglio, dove Pizzimenti si è espresso in risposta a un'interrogazione del M5S, la consigliera pentastellata Ilaria Dal Zovo ha ribattuto: «Le parole rassicuranti dell'assessore sull'affollamento dei mezzi pubblici lasciano qualche perplessità. Le segnalazioni sono altre».

LE DIFFICOLTÀ

Dopo la risalita dei casi positivi e la necessità di ampliare i luoghi dove effettuare i tamponi, è dunque il trasporto pubblico locale il tema che preoccupa. «Il Governo ha aggiunto Dal Zovo - ha destinato alle Regioni 300 milioni, di cui una parte ancora da ripartire, per il potenziamento del Tpl, eppure le criticità rimangono, in particolare per quanto riguarda gli orari di punta di uscita ed entrata nelle scuole. Le segnalazioni che arrivano ha proseguito - ci raccontano di mezzi pieni, mascherine abbassate e distanza di un metro non rispettata. Dai pentastellati, quindi, l'input «a fare di più anche per quanto riguarda l'assembramento alle fermate, indicato dall'assessore come uno dei principali problemi». Proprio il punto, quest'ultimo, su cui ha deciso di agire il primo cittadino di Valvasone Arzene, Markus Maurmair. Il controllo sulla situazione, ha aggiunto Pizzimenti nel suo intervento, «avviene attraverso la Cabina di regia istituita a inizio pandemia con le aziende Tpl e le organizzazioni sindacali di categoria, la quale coordina anche il tavolo di lavoro Tpl-scuole, attivato insieme all'assessorato regionale all'Istruzione nel giugno scorso in previsione della ripartenza delle scuole». Se criticità ci sono, l'assessore le ha limitate alla conseguenza del divieto nazionale di utilizzare le porte anteriori dei mezzi di trasporto, una disposizione che «risulta causa di inevitabili riardi e assembramenti di passeggeri».

L'AFFOLLAMENTO

Visto dall'osservatorio della Regione, comunque, il Tpl Fvg «ha consentito fino a oggi di misurare quotidianamente l'affollamento dei mezzi anche con i contapasseggeri e di intervenire per risolvere le situazioni di criticità», ha proseguito Pizzimenti, che ha anche sottolineato la richiesta della Regione ai gestori «di attivare, quando necessario, corse supplementari, sfruttando anche, per i collegamenti extraurbani, la disponibilità offerta dalle imprese di noleggio». Resterà ancora attiva in Friuli Venezia Giulia la cabina di regia e il tavolo Tpl-scuole, anche per un confronto e una valutazione sugli effetti dei futuri provvedimenti governativi di settore. Sui rimborsi dei titoli di viaggio e degli abbonamenti legati al mese di marzo e richiesti da quanti non ne avevano potuto usufruire a causa del lockdown, l'assessore ha assicurato di aver sollecitato le aziende di Tpl a completare le procedure in corso e accogliere le istanze pervenute, nel pieno rispetto delle norme vigenti.

Antonella Lanfrit

