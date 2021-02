SALUTE

UDINE Punto interrogativo sul Distretto sanitario di Udine. Un'incertezza pesante nell'Azienda sanitaria più grande della regione, soprattutto per quanto riguarda la delicata questione dell'assistenza territoriale. In era Covid. L'ormai ex direttore del Distretto, Luigi Canciani ha chiuso i rapporto con l'AsuFc per raggiunti limiti di età, lasciando, però, un grosso punto interrogativo sulla gestione dell'assistenza territoriale, dalla funzionalità dei Cap (Centri di assistenza primaria) alle visite ai domicilio dei pazienti. Un vulnus noto da tempo, ma acuito in era di pandemia per scarsità di risorse umane a fronte di necessità sempre crescenti. Sulla questione interviene il consigliere regionale di Open Sinistra Fvg, Furio Honsell. «Esprimo tutta la mia solidarietà ai medici di Udine che hanno espresso preoccupazione per il fatto che l'interim del ruolo di responsabile del Distretto sanitario più grande della regione sia stato affidato a una persona di formazione gestionale e non medico-sanitaria - afferma aggiungendo - la sanità territoriale non va più gestita solo con la logica del risparmio e del contenimento dei costi. La pandemia ha dimostrato che la sanità territoriale è strategica per diminuire il contagio e, quindi, le tragiche differenze che produce. Ho espressamente chiesto all'assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi, di intervenire per evitare questa grave anomalia della sanità territoriale di Udine. L'assessore ha riconosciuto che non sia stato opportuno - conclude - il fatto che l'Azienda si trovasse in questa emergenza. Spero, quindi, che la politica sappia svolgere il compito di vigilanza che per legge le compete».

Il problema, in realtà, non è il nome della persona che ricopre l'incarico ad interim, ma il delicato compito di traghettare l'assistenza territoriale, domiciliare per i non addetti ai lavori, che già soffre di carenze dall'era pre-pandemia. In questi giorni si sono susseguiti i commenti sull'incarico, ma il fulcro della questione non è il nome per altro ora provvisorio quanto l'organizzazione di un territorio, il più vasto della regione, non facile da gestire. Soprattutto senza risorse. Mancano infatti medici e infermieri per assicurare assistenza, con personale ridotto anche a causa della pandemia. Non sono bastate due riforme per affrontare la grande questione dell'assistenza territoriale.

Lisa Zancaner

