UDINE Il dirigente del distretto di Udine, Luigi Canciani, è andato in pensione, lasciando un vuoto, al timone della struttura (cruciale per molti versi, ma soprattutto in tempi di pandemia) che non ha mancato di destare la preoccupazione del consigliere regionale di Open sinistra Fvg (ed ex sindaco di Udine) Furio Honsell.

Ma a rassicurarlo è stato lo stesso direttore generale dell'AsuFc Massimo Braganti, che ha fatto sapere come l'interim della struttura sia stato affidato al direttore sociosanitario dell'Azienda Friuli Centrale, Denis Caporale «nelle more della prosecuzione della ricerca di un professionista di livello da inserire nella struttura».

Una risposta alla «forte preoccupazione» espressa da Honsell per la segnalazione secondo cui da ieri il distretto era senza dirigente. «Un momento difficile come questo di piena pandemia - aveva scritto in una nota il consigliere - avrebbe richiesto molta attenzione nei riguardi della sanità territoriale. Dallo scorso agosto era stata indicata la scadenza del direttore. Nulla pare sia stato fatto. È inevitabile che questo porti lo sconcerto e il disorientamento degli operatori territoriali della sanità, sgomenti per tale disinteresse nei confronti del distretto sanitario».

Pronta la risposta di Braganti sull'interim a Caporale: «Affidando l'interim al massimo livello di responsabilità territoriale dell'Azienda, rimarchiamo l'attenzione verso tale Distretto. In realtà presso il Distretto esistono già Dirigenti che hanno svolto in precedenza la sostituzione del titolare di Direzione (per ferie o altro) senza che si siano verificate situazioni di sconcerto o disorientamento».

Per la sostituzione di Canciani si pone però un altro problema, legato alla guida della Struttura operativa complessa Adulti e anziani. «C'è una titolare ora in aspettativa, la dirigente Gianna Zamaro - conferma Braganti -. Sto cercando di comprendere bene l'istituto giuridico: bisogna vedere la procedura corretta per poterla sostituire. Nelle more, ho affidato l'interim a Caporale».

Anche al Dipartimento di Prevenzione, decisamente strategico in tempi di pandemia, il dirigente Giorgio Brianti si appresta alla pensione, come il suo vice. Ma in quel caso il successore in pectore è già stato indicato. «Brianti andrà in pensione il 7 giugno. Ora è andato in ferie perché aveva accumulato parecchie ferie. Ci tengo a ringraziarlo per la disponibilità e il supporto che ci ha dato nel caso fosse necessario un passaggio di consegne. Nel suo caso, ha già identificato chi lo sostituirà: la dottoressa Claudia Zuliani per il dipartimento e Francesca Valent per la Struttura operativa complessa».

