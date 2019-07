«Distintivi agli agenti Ma poi sono senza divise»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA VICENDAUDINE «Poliziotti senza divise operative, ma sono stati spesi 5 milioni di euro per i nuovi distintivi di qualifica». Nel giorno in cui anche la Questura di Udine, come accaduto in altre città d'Italia, presenta i nuovi distintivi della Polizia di Stato, con cerimonia in pompa magna in Comune, alla presenza del Questore Manuela De Bernardin Stadoan e del sindaco Pietro Fontanini, il sindacato Sap della provincia di Udine, per bocca del segretario Nicola Tioni interviene innescando una polemica. Il Sap infatti ricorda che, per quei...