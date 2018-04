Disordini alla partita denunciati 10 friulani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

POLIZIAUDINE Anche dieci tifosi friulani sono stati denunciati a piede libero in seguito agli accertamenti finalizzati ad individuare i responsabili dei disordini accaduti in occasione dell'incontro di calcio Udinese-Napoli del 26 novembre 2017. I dieci sono anche destinatari di altrettanti Daspo e quindi non potranno accedere a manifestazioni sportive per un periodo variabile a seconda dei singoli casi.Ma andiamo con ordine. I supporter friulani sono stati deferiti all'autorità giudiziaria per le ipotesi di reato di lancio di materiale...