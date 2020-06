LE PROSSIME MOSSE

PORDENONE Non ci sarà un'altra ordinanza, almeno prima del 30 giugno, cioè della data di scadenza del provvedimento regionale attualmente in vigore. Ma ci potranno essere delle integrazioni, che permetteranno ad alcuni dei settori ancora fermi di riaccendere i motori. È quanto filtra dalle stanze della Regione. E si parla soprattutto di discoteche e sale giochi, attività rimaste in lockdown perché ancora prive di linee guida. Per quanto riguarda lo sport amatoriale di squadra, quindi anche l'amato calcetto tra amici, si farà riferimento a un decalogo che al momento è allo studio dei ministeri della Salute e dello Sport.

DISCOTECHE

I titolari del Mister Charlie di Lignano Riviera hanno già scelto di trasformare la discoteca in un ristorante per l'estate 2020. Quelli del Kursaal hanno preferito attendere e mantenere la licenza da locale notturno.

E forse la politica dell'attesa pagherà, perché è allo studio della Regione una riapertura delle discoteche prima del 30 giugno, cioè in anticipo rispetto alla scadenza dell'ordinanza in vigore. «Ci potranno essere delle integrazioni», è quello che filtra dai corridoi di piazza Unità a Trieste. E tra queste integrazioni dovrebbero esserci proprio le discoteche, prime a chiudere e ultime a riaprire. Non c'è ancora una data ufficiale, ma si punta idealmente a lunedì 15 giugno. C'è già una prima bozza di quelle che dovrebbero essere le linee guida per riaprire in sicurezza: sarebbe previsto il distanziamento tra i tavolini (si potrà garantire anche grazie all'uso di barriere), mentre il personale di servizio dovrebbe usare la mascherina.

Le protezioni dovrebbero indossarle anche i clienti se non sarà possibile rispettare la distanza di un metro. Ma ecco il punto più importante: l'attività di ballo potrebbe essere consentita, ma solamente negli spazi all'aperto e a patto di rispettare comunque la solita distanza di un metro tra le persone. Niente lento in coppia, quindi, a meno che non si tratti di persone conviventi.

SALE DA GIOCO

Un altro settore ancora fermo al palo è quello delle sale da gioco. In questo caso le linee guida sono praticamente pronte e prevedono la distanza di due metri tra le postazioni di gioco. Uno spazio da garantire mediante l'installazione di barriere oppure grazie a una segnaletica chiara indicata sul pavimento.

SPORT AMATORIALE

Lo sport amatoriale individuale è quasi sempre stato possibile. Anche durante il lockdown, in molte regioni era consentita la corsa. Discorso diverso per lo sport amatoriale di gruppo, che comprende ad esempio il calcetto con gli amici o i colleghi, attività radicata in tutta Italia e anche in Friuli Venezia Giulia. Oggi la partitella è espressamente vietata: c'è contatto fisico, si rischia di oltrepassare il confine dell'assembramento. Insomma, un mezzo incubo. Ma anche in questo caso qualcosa si muove, stavolta a livello nazionale. Il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha infatti assicurato che al massimo entro il 22 giugno il governo darà il via libera alle attività amatoriali di squadra, anche se si spera di poter arrivare allo stesso risultato con una settimana di anticipo, cioè il 15 giugno.

