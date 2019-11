Discoteca sovraffollata chiusa per 60 giorni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SICUREZZAREANA Licenza sospesa per 60 giorni alla Privilege disco club Enjoy di Reana del Rojale in base all'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Il provvedimento adottato dal questore di Udine Manuela De Bernardin è conseguenza del controllo effettuato dai Carabinieri e dalla Squadra amministrativa della Polizia di Stato nella notte tra venerdì e sabato scorso con l'ausilio dell'Ispettorato del lavoro. Nel locale c'erano 1.023 persone a fronte di una capienza di 150, con gravi criticità per la sicurezza e...