LA VICENDA

LIGNANO Disavventura nel mare di Lignano conclusasi a lieto fine Due amici, Alberto Piccin di Pordenone e Silvio Carloni di Roma, entrambi 48 anni, in vacanza a Lignano, la vigilia di ferragosto verso le 17 sono stati colti in mare aperto da un forte ed improvviso vento con il proprio catamarano che oramai spinto da vento si era capovolto. Il fatto è accaduto nel tratto di mare antistante la spiaggia di Riviera e i due naufraghi oramai in balia delle onde sono stati tratti in salvo dai bagnini di mare in servizio in tale zona. Pertanto il piccolo catamarano della lunghezza di circa 5 metri, è stato abbandonato. Cessato il forte vento, qualche ora dopo i due naufraghi, oramai superato i momenti di choc, con alcuni amici proprietari di un potente motoscafo, che poteva affrontare il mare ancora mosso, sono ritornati sulle loro tracce alla ricerca del catamarano, che oltre al valore dell'imbarcazione ne aveva uno affettivo. I nuovi soccorritori si sono avvicinati al natante ma, a causa del mare grosso, non sono riusciti ad agganciarlo per rimorchiarlo in porto, quindi sono ritornati a terra a bocca asciutta. Alcuni giorni dopo, Giambattista Zen, presidente del Tuna Club Lignano è uscito in mare aperto con la propria imbarcazione Bisigola per andare ad una battuta di pesca d'altura. Giunto a circa 12-13 miglia dalla costa ha notato in lontananza qualcosa di anormale che ondeggiava, si è avvicinato ed ha trovato il catamarano capovolto con un pezzo di vela in superfice. Essendo capovolta l'imbarcazione, Zen ha notato alcuni adesivi appiccicati sotto lo scafo con la scritta Circolo velico derive Lignano ed ha subito pensato che si trattava del catamarano disperso. Essendo solo nella sua barca ha chiesto aiuto agli amici Davide D'Elia e Carlo Gemmai che lo hanno raggiunto in mare aperto con una imbarcazione più grande, così in tre hanno potuto agganciare il catamarano e rimorchiarlo fino alla darsena di Marina Uno. Durante il tragitto è stato avvertito il proprietario Alberto Piccin di Pordenone il quale si è subito precipitato a Marina Uno, tanto che all'arrivo dell'imbarcazione, oramai data per dispersa, era ad attendere l'arrivo di coloro che l'anno riportata in porto. Si può solo immaginare la felicità del Piccin, non tanto sembra abbia detto, per il valore dell'imbarcazione, quanto perché mi è stata regalata dalla compagna, quindi un regalo assai affettivo.

Enea Fabris

