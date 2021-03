La bozza di accordo con la Regione consegnata ai sindacati dei medici di medicina generale prevede che in una prima fase siano coinvolti i più anziani a partire dagli assistiti over 80 e «dalle persone non deambulanti già seguite presso il proprio domicilio, che si sono già sottoposte a vaccinazione antinfluenzale». Quanto alle sedi prospettate per la campagna di vaccinazione con i medici di base, si parla degli studi o delle strutture in cui i dottori operano e, nel caso non fosse possibile (anche per la mancanza di impiegati e infermieri), i centri vaccinali delle Aziende sanitarie (che potranno mettere a disposizione personale di supporto) e il domicilio del paziente nel caso sia considerato intrasportabile. L'intrasportabilità prevede la presenza di almeno due casi fra le gravi limitazioni nel dominio della mobilità e la disabilità in almeno tre attività della vita quotidiana (come camminare, mangiare, vestirsi, lavarsi, usare il bagno, traferirsi da letto a sedia), l'utilizzo di presidi salvavita (ventilatori) o la dipendenza da altri ausili per attività vitali o la presenza di importanti barriere architettoniche invalicabili (molte rampe di scale). I medici di base, secondo la bozza di intesa, dovrebbero collaborare con l'Azienda per definire l'elenco degli intrasportabili. Quando scatterà la vaccinazione di massa del grosso della popolazione, i dottori di famiglia potranno essere coinvolti, su base volontaria, nelle maxistrutture individuate dalle Aziende, secondo il canovaccio dell'accordo. La Regione intende sfruttare il sistema informatico già adottato per le vaccinazioni antinfluenzali, attraverso il Portale di continuità della cura.

