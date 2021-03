Il presidente Mario Brancati esprime amarezza e delusione per le mancate risposte alle persone con disabilità riconosciute come altamente vulnerabili e che vengono assistite nelle proprie abitazioni. La Consulta regionale delle associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie lo ha ricordato, attraverso una lettera inviata dal presidente Brancati, sia alla Regione Fvg sia al vicepresidente Riccardo Riccardi, con il quale la questione era già stata affrontata. «Non abbiamo ricevuto nessuna risposta, e questo è un chiaro segno di insensibilità e disattenzione nei riguardi di 70 associazioni e migliaia di familiari che vivono questo momento di assenza di informazioni con angoscia e grande malessere afferma Mario Brancati -. Sono continuamente subissato da telefonate di familiari e di associazioni che chiedono informazioni. Avere un riferimento temporale su un possibile avvio delle vaccinazioni consente perlomeno di affrontare meglio le difficoltà quotidiane, dando tranquillità e rassicurazione ai familiari che, con grande sacrificio e grande amore, si sono fatti carico di assistere a domicilio i propri congiunti, invece di ricoverarli in strutture residenziali». Persone che, per questa loro scelta, ora vengono penalizzate e sono obbligate a tenere i loro congiunti blindati a casa.

