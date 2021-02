«La Giunta Fedriga si allinei con il Governo nazionale e con la Maggioranza che lo sostiene in Parlamento. Faccia proprio l'impegno ad assicurare l'accesso prioritario alla vaccinazione delle categorie fragili e dei loro familiari conviventi, nonché dei caregivers, tenuto conto del rischio clinico e dei fattori ambientali e relazionali cui sono esposti questi ultimi. Nello specifico l'impossibilità di mantenere il distanziamento fisico nel caso delle persone con disabilità non autosufficienti e non collaboranti: così recita un passo della risoluzione votata a larghissima maggioranza dalle Camere». È questo l'esplicito invito rivolto alla Giunta regionale Fvg, lanciato attraverso una nota dal capogruppo del Pd Diego Moretti, riferendosi «all'approvazione della risoluzione, al Senato e alla Camera, a seguito dell'informativa del ministro della Salute, Roberto Speranza. Confido che la mutata composizione del Governo nazionale, cui partecipano anche forze politiche attualmente alla guida della nostra regione, possa indurre la Giunta Fedriga ad adottare misure richieste con forza da famiglie e associazioni. Altre Regioni lo hanno già fatto». Moretti ritiene auspicabile che la giunta tenga «in debito conto anche la parte che impegna il Governo ad adottare iniziative per ampliare ulteriormente la platea dei professionisti sanitari coinvolti nel processo di somministrazione dei vaccini anti-Sars-CoV-2 e abilitati alla somministrazione degli stessi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA