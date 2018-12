Disabili, 210mila euro per finanziare progetti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I PROGETTIPORDENONE La Conferenza dei sindaci dell'Azienda per l'Assistenza sanitaria 5 da anni riserva una quota parte del bilancio dei servizi per le persone con disabilità per cofinanziare progetti presentati da associazioni dei familiari di coloro che vengono accolti nel sistema integrato provinciale. Anche quest'anno, dopo le opportune condivisioni operative, le iniziative stanno per partire con alcune importanti novità, come il fatto che l'impegno del bilancio della Conferenza dei sindaci dell'Aas5, pari a ben 210 mila euro,...