Disabile ferma il bus per protesta, inchiesta archiviata

LA STORIACAMPOFORMIDO Il caso del disabile che aveva bloccato un bus per protestare contro i disagi di chi è costretto a muoversi su una sedia a rotelle è finito in archivio. A rendere noto il provvedimento del giudice per le indagini preliminari, con un post e una fotografia dell'atto, è stato lo stesso Domenico Pellino, residente a Basaldella, su Facebook. Nel testo si legge che il gip ha accolto la richiesta del pm ritenendo che non sussista «il dato del reato ipotizzato, in assenza peraltro di una prolungata interruzione di pubblico...