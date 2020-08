SALUTE

UDINE Il distretto della Carnia e la Direzione dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale salutano la dottoressa Fulvia Loik, storica direttrice del distretto carnico. Dal giorno 1. agosto infatti la dottoressa, che ha segnato la storia del territorio con la sua passione per il lavoro, la sua schiettezza, la sua sobrietà nel pensare e nell'agire, è in quiescenza. Nella sua lunga carriera, oltre alla ultradecennale esperienza territoriale, con Distretto, Rsa, carcere di massima sicurezza, residenzialità e semiresidenzialità, menzione a latere merita la sua attività di pediatra, esercitata anche ed a lungo in modo volontario in Paesi del cosiddetto Terzo mondo.

Ora la sua eredità viene raccolta da David Turello già direttore dei distretti di Gemona, San Daniele e Codroipo, che con lo sguardo su due distretti dovrà interpretare i bisogni del territorio e ricondurli in azioni di prevenzione e cura.

Dal primo agosto, quindi l'assetto delle responsabilità dirigenziali è stato così rivisto. Bruna Mattiussi, già titolare del Distretto di Tarcento, acquisisce la responsabilità del Distretto di Codroipo e ad interim di quello di San Daniele. Turello mantiene il Distretto del Gemonese, Valcanale e Canal del Ferro, lascia i Distretti di San Daniele e di Codroipo e acquisisce ad interim il Distretto della Carnia-Tolmezzo.

Anna Paola Agnoletto mantiene il Distretto di Cividale e acquisisce ad interim il Distretto di Tarcento.

Sono confermati gli incarichi di responsabilità in essere, per il Distretto di Udine in carico a Luigi Canciani e per i due Distretti della Bassa Friulana in carico a Luciano Pletti.

