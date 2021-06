Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

DIOCESIDUE NUOVISACERDOTIDomenica di grande festa per la Chiesa udinese: alle 16 in Cattedrale a Udine, infatti, due nuovi sacerdoti don Alex De Nardo e don Tacio Alexandre Puntel saranno ordinati dall'arcivescovo mons. Andrea Bruno Mazzocato. Don Alex De Nardo, 29enne di Mereto di Capitolo, presta servizio nella Parrocchia di Ampezzo (e, assieme a mons. Pietro Piller, in gran parte della Collaborazione pastorale di Ampezzo). Per due anni,...