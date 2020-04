IL QUADRO

UDINE Il virus sembra allentare la sua morsa sul Friuli. Rallenta l'incremento dei casi positivi (ieri 2.103, un aumento di 55, contro i +62 del giorno prima) e si contano meno morti (quattro decessi in più, di cui uno a Udine, contro i +9 del giorno prima), Ma, soprattutto, si svuotano le terapie intensive. A ieri sera, il dirigente medico Amato De Monte contava «il 50% dei posti vuoti nei reparti di Udine e Palmanova. Stiamo dimettendo pazienti e non ne stiamo accogliendo di nuovi: abbiamo 4 posti occupati a Palmanova e 11 su 21 a Udine. Non siamo mai arrivati a questo punto da quando è partita l'emergenza». Prossimo alle dimissioni dovrebbe essere anche il comandante della Polizia locale di Monfalcone, originario di San Daniele. Anche le altre terapie intensive si stanno svuotando: il dato dei pazienti è sceso in un giorno da 50 a 46. Intanto, a Udine, da 4 settimane è stato adottata l'ozonoterapia nel reparto di malattie infettive: L'azienda, spiega De Monte, intende «avviare lo studio con due gruppi di pazienti tutti faranno la stessa terapia antivirale, ma un gruppo sarà anche sottoposto all'ozonoterapia». Intanto, rimbalza sulle agenzie la stima elaborata a titolo personale da uno statistico dell'Istat, Livio Fenga, che stima per il Friuli che i casi positivi, al netto di positivi e guariti potrebbero essere da un minimo di 9.474 a 10.236 (9.708 di media). Ma il vicepresidente Riccardo Riccardi assicura che «sulle proiezioni ho dati diversi» e che «lo racconterò mercoledì in commissione». Sull'alta incidenza di sanitari contagiati in Fvg (l'Iss il 3 aprile parlava di 257 casi, il 16% dei contagi), sostiene che «i dati dei sanitari sono sbagliati perché non allineati a quelli delle altre regioni».

I DATI

In ospedale a Udine, in terapia intensiva, è morta una badante rumena che lavorava a Udine. Il totale delle vittime per le complicazioni dovute al coronavirus sale così a 49 nella nostra provincia. Udine piange a distanza anche il professor Ugo Rozzo, ex docente dell'ateneo friulano per 22 anni, morto a 80 anni nella sua Tortona. «Il virus ci ha tolto un uomo colto e sensibile. Ugo Rozzo era un erudito, sulla storia del Piemonte e delle biblioteche», lo ricorda il direttore della biblioteca Joppi Romano Vecchiet, che lo aveva incontrato l'ultima volta 5 anni fa proprio in città per la presentazione del libro di un suo ex allievo. Originario di Viguzzolo, dopo essere stato direttore della biblioteca di Tortona, «dall'87 aveva insegnato all'ateneo di Udine storia delle biblioteche e quindi storia del libro. Era una persona di grande cultura, quasi fraterno con i suoi studenti. Dava una grande importanza alle loro ricerche e, se erano fatte bene, li stimava come se fossero suoi pari. Lo avevo conosciuto dopo la nomina a direttore nel 91: la Joppi con i suoi fondi antichi costituiva un bacino a cui attingere informazioni per le tesi. Dopo la pensione, era rimasto a Udine, dove ha vissuto fino a quando non è morta la moglie, a cui era molto legato. Quindi si è trasferito nella sua Tortona». Nel santuario di Castelmonte, diventato focolaio del virus, i frati cappuccini sono risultati tutti positivi tranne uno e da un mese «tutto è cambiato», come spiega il rettore Gianantonio Campagnolo. Anche lui è risultato positivo. Ora i frati vivono ritirati nelle loro stanze, uno è stato ricoverato «ma non è grave». «Sono stati giorni duri».

CASE DI RIPOSO

La Regione accende un focus sulle case di riposo. Oggi il confronto con i sindaci, domani se ne parlerà in commissione. Riccardi ha annunciato che la giunta sta valutando «l'ipotesi di trasferire altrove gli ospiti delle case di riposo più piccole che non riescono a garantire spazi totalmente separati fra persone sane e contagiate». Si stanno identificando strutture filtro. Ma, spiega Riccardi, non c'è intenzione di spostare nessuno «da Lovaria e Pradamano». E «a Paluzza gli ospiti non si muovono». Eventuali spostamenti, chiarisce, riguarderanno solo i centri in cui non si possono separare i percorsi, «fatto che potrebbe accadere in alcune strutture private e piccole presenti in particolare a Trieste». A Mortegliano, il sindaco Roberto Zuliani, ricorda che la casa di riposo «è grande, ha 90 posti, e ci sono tre gruppi separati: una zona rossa, una con i casi sospetti e una con i sani» e che è bene che gli anziani restino «dove hanno un rapporto con il personale». L'effetto coronavirus è nei numeri, tragici, dei decessi: dal 1. ottobre 2018 al 31 marzo 2019 ci furono 12 decessi in casa di riposo, quest'anno, dal 1. ottobre 2019 allo scorso 31 marzo ce ne sono stati 24, il doppio, di cui 17 in meno di un mese. Anche Enrico Mossenta (Pradamano) spiega che «a Lovaria gli spazi sono ampi. Stiamo valutando di creare una nuova area intermedia, nella palestra e in un'altra stanza». I consiglieri del Pd Cosolini, Conficoni e Santoro ricordano che da giorni hanno fatto alla giunta le loro proposte per le case di riposo e che serve «reciprocità». Salvatore Spitalerisu Twitter ricorda come già il 23 marzo avesse detto che le strutture andavano evacuate e andavano creati dei centri ad hoc per i nonni.

Camilla De Mori

