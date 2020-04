LA SITUAZIONE

LIGNANO A Lignano è stato dimesso ieri l'assessore comunale Paolo Ciubej, che ora dovrà restare in quarantena nella propria abitazione. Anche l'assessore, a quanto si apprende, sarebbe stato sottoposto alla terapia all'ozono come altri pazienti covid all'ospedale di Udine. Nella cittadina balneare i casi di persone contagiate nei giorni scorsi erano saliti a otto, di cui 5 ricoverati. Purtroppo, si è registrato un decesso. Con le dimissioni di Ciubej dall'ospedale, il numero dei ricoverati è sceso a 4 persone e tutte, dalle prime informazioni, sono in via di miglioramento. Questi sono i dati registrati a ieri.

A Latisana la situazione è un po' diversa: «Nelle ultime 48 ore siamo fermi - dice il sindaco Daniele Galizio -. 25 sono i contagiati, due dei quali in terapia intensiva, gli altri una buona parte sono asintomatici, cioè di lieve entità».

IL PONTE

Quest'anno il ponte di Pasqua i proprietari di seconde case non potranno trascorrerlo a Lignano come facevano molti di essi gli scorsi anni e così dicasi per i turisti del fine settimana. «All'ingresso della penisola ci saranno le pattuglie della polizia municipale che controlleranno tutti gli ingressi dice Massimo Brini assessore al turismo e alla vigilanza urbana - altre pattuglie controlleranno a tappeto tutta la penisola e i trasgressori saranno puniti seriamente. L'ingresso alla penisola sarà consentito soltanto alle persone munite di autorizzazione». La tensione degli operatori turistici a Lignano è molto alta, se tutto fosse stato nella normalità in queste splendide giornate di sole si sarebbe assistito ad un grande movimento per l'apertura delle attività già con il ponte di Pasqua, invece negozi, ristoranti, alberghi sono tutti chiusi e le strade sono deserte per l'intera giornata, perché anche i lignanesi sono ligi a seguire le regole che sono state impartite dalle autorità. Non sapendo ancora quando termineranno le restrizioni ci sono degli operatori che stanno valutando se aprire l'attività oppure tenerle chiuse in particolar modo gli alberghi, dove è richiesta una grande mole di lavoro prima dell'apertura, l'assunzione del personale, degli acquisti, delle prenotazioni che invece in queste settimane giungono soltanto disdette. Insomma una situazione a dir poco drammatica.

Enea Fabris

