Dilaga in Friuli la malattia del gioco Una tassa da un miliardo di euro

MALATI D'AZZARDOUDINE Aumentano in Friuli Venezia Giulia i giocatori patologici, cosiddetti ludopatici che, in una triste classifica, portano il Fvg a essere la nona regione per spesa in slot machine pro capite: quasi 840 euro. Nel 2017 sono stati registrati 502 utenti in carico alle strutture che seguono i giocatori d'azzardo che sono in continua crescita negli ultimi anni, passando dai 335 del 2013 ai 390 del 2014 ai 406 del 2015 e infine ai 421 del 2016. Più del 77% di tale utenza risulta essere di genere maschile e ben il 43,43% riguarda...