Difesa dei boschi dagli incendi, via libera del Consiglio

LA SEDUTATRIESTE Via libera all'unanimità da parte del Consiglio regionale al disegno di legge finalizzato alla difesa dei boschi dagli incendi. Accolte dalla Giunta le richieste del Pd focalizzate sulla valorizzazione dei volontari, sul rafforzamento delle attività di previsione e prevenzione, sull'importanza del passaggio da prescrizioni settoriali in stati di emergenza a una pianificazione integrata in termini di gestione complessiva delle risorse boschive.I CONTENUTI «Abbiamo ottenuto spiega la dem Chiara Da Giau - la citazione...