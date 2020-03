L'ULTIMO BOLLETTINO

UDINE Il coronavirus colpisce anche chi offre la sua voce per rispondere ai cittadini sul fronte dell'emergenza. Un'operatrice, della provincia di Udine, della sala operativa regionale Sores di Palmanova è risultata positiva al Covid-19. Rientrata a casa, al termine di un turno di notte ha accusato un po' di febbre, le è stato fatto il tampone per precauzione e poi è risultato positivo. La notizia è arrivata lunedì sera a Palmanova, come spiega il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi, che si trovava proprio nella città fortezza, nel quartier generale della Protezione civile. «Intorno alle 21 racconta ci è arrivata la comunicazione che una dipendente della Sores era risultata positiva. Era a casa, non in servizio. Era stata in servizio alcuni giorni fa. Subito siamo andati dai ragazzi e li abbiamo informati. Abbiamo richiamato il direttore della centrale e abbiamo organizzato il trasferimento, che in gergo si chiama switch, fra Protezione civile e ospedale di Palmanova, perché la centrale Sores continuasse a lavorare».

LE PRIME MISURE

Sono stati attivati i 4 posti nella stazione di back up nel nosocomio e altri 2 al piano inferiore, nella sede della Protezione civile (la centrale gemella è a Brescia, che ora ha altri guai) ed è immediatamente scattata l'operazione di sanificazione dei locali. «La centrale Sores spiega Riccardi è stata sanificata nel corso della notte, poi è ripartita» e gli operatori sono rientrati al loro posto. Nel giro di 4 ore la situazione è stata risolta senza intoppi.

TAMPONI PER TUTTI

«Il servizio è ripartito nella sede Sores una volta sanificata. Sono stati fatti i tamponi a tutti quelli che sono entrati in contatto con la dipendente risultata positiva. Li ha fatti Gianna Zamaro, che è medico (il direttore centrale salute ndr), per capire come siamo tutti sul fronte. Gli esiti dei tamponi sono arrivati diceva ieri sera Riccardi all'ora di cena e non ho segnali di positività». La dipendente risultata positiva lavora, come tanti altri sanitari, anche con l'elisoccorso regionale, intorno a cui ruotano una cinquantina di persone.

L'ELISOCCORSO

Giulio Trillò, responsabile dell'elisoccorso, spiega che «anche a me è giunta la notizia. L'operatrice risultata positiva partecipa alle attività di elisoccorso ma lo fa in maniera saltuaria, perché il nostro servizio privilegia la partecipazione di personale di tutta la regione. Da quanto mi risulta, da un po' non era presente. Nel servizio ruotano una cinquantina di persone: gli infermieri fanno 3-4 turni a settimana, i medici 2-3. All'elisoccorso abbiamo da tempo messo in atto tutte le possibili strategie di prevenzione: chiunque entri in zona elisoccorso è sottoposto alla misurazione della temperatura, viene osservato il massimo distanziamento sociale, ci sono le mascherine e tutto quello che si può fare per minimizzarei l rischio. Puntiamo al rischio zero. Siamo tutti sotto pressione».

IL QUADRO GENERALE

Nuovi morti in Friuli: ieri sono stati dieci i decessi registrati e il triste computo complessivo sale a 64 in regione e a 18 a Udine. A causa del focolaio della casa di riposo di Mortegliano (con una quarantina di anziani contagiati) sono morti altri due anziani fra lunedì sera e ieri. Non ce l'ha fatta Ernesta Casoto, classe 1924, di Mortegliano, che lascia tre figli e come lei si è arresa Cesira Miculan, 93 anni, di Campoformido, come conferma il sindaco Roberto Zuliani. «I decessi in casa di riposo salgono così a 12. Ci sono anche 23 operatori positivi. A breve verranno rifatti i tamponi». Ad Artegna è mancato invece Dino Leonardo Adotti, 88 anni, ricoverato da qualche giorno in ospedale. Il sindaco Alessandro Marangoni ha espresso vicinanza alla famiglia. Nel comune, spiega ci sono «tre persone positive». Nuovi casi Ad Arta Terme (uno, che porta il totale a 4), ma anche a Treppo Ligosullo (1) e Tricesimo (2). Primo caso a Forgaria. In regione i tamponi positivi a ieri erano 992 (+62). A Trieste e Gorizia il numero maggiore di decessi (41 su 64). Stabile il numero (49) di pazienti in terapia intensiva. In ospedale sono 195. Ieri sera era attesa in terapia intensiva a Udine una paziente che è stata trasportata dall'elisoccorso da Bergamo.

I SINDACATI

«Serve un piano anziani, per fronteggiare l'emergenza Coronavirus cercando di ridurre il suo pesantissimo impatto sulle persone in età avanzata». Lo chiedono i segretari regionali dei sindacati pensionati Uilp-Uil, Fnp-Cisl e Spi-Cgil, Magda Gruarin, Renato Pizzolitto e Roberto Treu, che sollecitano l'apertura immediata di un confronto con la Regione, con le Aziende sanitarie e con i sindaci in primis sulla situazione nelle case di riposo, rsa e assistenza domiciliare: «I dati spiegano Gruarin, Pizzolitto e Treu sono sotto gli occhi di tutti e non indicano soltanto un livello di mortalità particolarmente alto tra gli anziani, ma anche la loro maggiore esposizione al rischio contagio. Rischio che nella nostra regione, purtroppo, appare particolarmente alto proprio tra gli ospiti e gli operatori». I sindacati sollecitano le stesse misure di prevenzione anche in tutte le strutture sociosanitarie e dell'assistenza domiciliare. E chiedono che le mascherine vadano prima ad anziani e badanti.

Camilla De Mori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

