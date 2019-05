«Dieci euro al mese per due anni» Il Balducci in difficoltà lancia l'Sos

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MIGRANTIPOZZUOLO Il Centro Balducci lancia un appello per un sostegno anche economico alla struttura che, da oggi, si farà carico oltre che degli altri ospiti anche delle 17 persone che hanno scelto di restare nel polo di Zugliano, uscendo dal sistema di accoglienza sovvenzionato dallo Stato. Dopo 31 anni di attività dall'inizio nel febbraio del 1988, quando nella casa parrocchiale restaurata con contributo regionale furono accolti i primi tre ospiti del Ghana, oggi «il Centro è entrato in una situazione difficile. Di fatto non sta...