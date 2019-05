Diciotto Comuni con un nuovo sindaco Dal mare alla Carnia, i primi vincitori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

URNE CHIUSEUDINE Cittadini del Friuli Venezia Giulia - e della provincia di Udine - più interessati all'Europa che alla Regione. È stata la prima istantanea emersa alla chiusura delle urne ieri sera, dopo una giornata dedicata al voto per il rinnovo del Parlamento europeo e per le amministrazioni di 117 Comuni di cui 86 nell'Udinese. A rivelare l'inclinazione è stata l'affluenza alle urne, pari al 58%, di più del 49,61% (e 56,6% a livello provinciale) registrato alle Regionali del 29 aprile 2018, e in lieve crescita rispetto alle Europee...