Di sconto in sconto il commercio vola già prima dei saldi

UDINE I numeri ancora non ci sono, ma «la sensazione» è che le vendite stiano tenendo in queste festività, anche se ormai quasi tutte governate da promozioni che assumono nomi diversi. Il quadro alla vigilia dei saldi, che partiranno ufficialmente il 4 gennaio, lo traccia il vicepresidente di Confcommercio Udine, Alessandro Tollon. A movimentare l'ultima parte dell'anno, in maniera sempre più significativa, è il decollo definitivo del «Black Friday», l'usanza americana di sconti straordinari applicati nell'ultimo venerdì di novembre. «Si respirava l'attesa conferma Tollon e in effetti c'è stato movimento in quei giorni». Il rovescio della medaglia è che dopo il Black Friday «i commercianti incontrano sempre più difficoltà a riportare capi e oggetti al prezzo originario spiega l'esperto e quindi il mese di dicembre si sta caratterizzando sempre più per le diverse iniziative promozionali». L'esponente di Confcommercio Udine stima che il fenomeno interessi ormai «l'80% dei punti vendita». Stando alla norma, prima del 4 gennaio non si può parlare di veri e propri saldi, poiché nel periodo che precede questo appuntamento le promozioni dovrebbero interessare principalmente alcune tipologie di merce, capi che un negoziante ha in numero abbondante o soluzioni di non gran consumo. In realtà, analizza Tollon, «i negozi si stanno adattando alle richieste di un consumatore che è abituato agli outlet, agli acquisti online e a cercare l'affare in ogni giorno dell'anno». Gli sconti sui capi di stagione, dunque, si riescono probabilmente a trovare anche prima dell'inizio saldi, fatta eccezione sui capi di grande tendenza e di firma, «sui quali si riesce ancora a tenere il prezzo». In ogni caso, il territorio friulano in questo periodo sta mandando buoni segnali, perché «si è vista gente in giro sia prima di Natale sia in questi giorni successivi la festività», considera Tollon. Certo, aggiunge, «bisognerà vedere come questa tendenza inciderà sui saldi, perché l'effetto positivo risulterà spalmato su un periodo più lungo». «È ormai un fatto che i pezzi invernali importanti, dai cappotti ai giubbotti, non si riescono quasi più a vendere a prezzo pieno informa Tollon -, perché l'autunno si allunga sempre di più con temperature miti e il cambio stagione è sempre più ravvicinato. Il rischio è di dover vendere in saldo tutto l'anno, ma lavorare così è dura». Un fenomeno che ha già inciso sulla moda, facendo scomparire alcune secondo linee di brand importanti e facendo nascere di contro marchi e produzioni che riescono a dare servizi nuovi ai negozianti, ovvero «un riassortimento nel corso della stagione o il ritiro dell'invenduto o un prezzo tale all'origine da consentire un maggior ricarico nel punto finale di vendita». Cambiamenti che confinano l'alta moda, ed è un'altra tendenza, in pochi punti e concentrati piuttosto nelle grandi città, ma velocizzano anche sempre più il fenomeno dell'imitazione. «Oggi i capi più belli sono copiati dopo neppure quindici giorni», conferma il vice presidente di Confcommercio che, nel settore da oltre vent'anni, è stato testimone del cambiamento dei gusti: «Prevale il desiderio di cambiare spesso e velocemente il guardaroba e, quindi, è il prezzo a fare la differenza. I giovanissimi, poi, si affidano all'online per quasi tutto». Una delle conseguenze anche sul territorio friulano, conclude, «è lo spostamento delle attività dal commercio al turismo: chiude un negozio e apre una ristorazione».

