Di Maio promette aiuti al commercio

DAVANTI AI FRIULANIUDINE Prima si chiudono le parlamentarie, poi si lavorerà sul Friuli Venezia Giulia. «Presto ha detto il leader dei 5 Stelle Luigi Di Maio - avrete il nostro candidato alla presidenza della Regione e quelli al Consiglio». Sarà uomo o donna? «Non lo so ha sorriso -, lo decideranno gli iscritti». Il procedimento per la selezione, però, ancora non c'è: «Ad oggi ha spiegato -, non esiste un metodo per le consultazioni degli iscritti, lo metteremo in piedi dopo che avremo selezionato le liste per le elezioni...