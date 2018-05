CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

di Franco Della Rossa (*)Tutti dicono la loro, ma la realtà e verità sul campolinea dell'autobus in via Cormor Basso è ben altra. C'è chi nasconde il perché di quel capolinea e chi vuole salire sul carro della protesta senza informarsi negli uffici preposti come invece faccio io che seguo costantemente la situazione.I due signori citati nell'articolo del Gazzettino non hanno capito che nulla dipende dalla Saf o dalla Regione, ma si tratta semplicemente di un problema tra il lottizzante e l'impresa. Il capolinea è stato concordato nel...