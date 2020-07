CONFINDUSTRIA

UDINE Franco Di Fonzo entra a far parte della Commissione di designazione per l'elezione del nuovo presidente di FederlegnoArredo. Presidente del Cluster Arredo e Sistema Casa Fvg, già capogruppo del Gruppo Legno, Mobile e Sedia in Confindustria Udine, di Fonzo, titolare della Frag di Pradamano, è uno dei tre componenti dell'organismo, con il veneto Mauro Zennaro e la lombarda Maria Porro. La commissione dovrà sollecitare l'invio di eventuali auto candidature alla presidenza con i relativi programmi e verificarne, con il Collegio dei probiviri, il profilo personale e professionale e di condurre le consultazioni di un'ampia, qualificata e rappresentativa platea di soci, per redigere la relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte, su massimo tre candidati. La relazione verrà poi sottoposta al consiglio generale, che designerà il candidato presidente da sottoporre all'elezione dell'assemblea generale dei soci. La commissione svolgerà il proprio mandato entro il 3 settembre. «Sono onorato commenta Di Fonzo di assumere questo incarico, che interpreto come un riconoscimento non solo alla mia persona, ma all'intero comparto legno-mobili del Friuli Venezia Giulia, terzo tra le regioni italiane esportatrici del comparto, preceduta da Lombardia e Veneto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA