IMPRESE

UDINE Segnali di ripartenza o, se si vuole, ricerca di nuove vie per non restare schiacciati dalle conseguenze economiche che la diffusione del Coronavirus sta generando. È così che il presidente dei Giovani imprenditori di Confindustria Udine, Davide Boeri, interpreta «Design Week», la manifestazione che per 15 giorni animerà il capoluogo friulano con il coinvolgimento del tessuto commerciale e industriale e che l'associazione degli industriali friulani sostiene. «Auspichiamo che sia il segnale di una città viva e che reagisce», prosegue. Curata da Anna Lombardi e da Daniela Sacher, per la parte degli allestimenti, l'iniziativa conta tra gli aspetti più evidenti l'allestimento speciale di alcune vetrine cittadine, realizzate da architetti con il contributo di aziende manifatturiere del territorio. «L'elemento particolarmente interessante sottolinea Boeri è che hanno risposto alla chiamata imprese distanti dal design e tipicamente manifatturiere, segno evidente che non si temono nuove esperienze e che c'è la volontà di mettersi in gioco». La volontà che ha sperimentato in queste giorni Lombardi, preoccupata che una manifestazione così articolata potesse essere messa in crisi dagli eventi. «Nessuna disdetta fra commercianti e imprenditori, ma molto entusiasmo, passione e voglia di reagire ad un'emergenza che ci è capitata ma che non può fermarci», evidenzia, mentre stanno per aprire anche le originalissime mostre organizzate per l'occasione, fra cui quella dedicata all'economia circolare. Certo, ammette, dall'osservatorio di Design week, «abbiamo avuto riscontri dalle aziende di una certa flessione di ordini e di visite». Proprio l'aspetto che ora preoccupa di più Boeri, poiché alcuni effetti da Coronavirus si vedranno a medio termine. «Continuo a ricevere telefonate di imprenditori che subiscono disdette di appuntamenti all'estero o di visite in aziende per concludere affari e alimentare così il proprio portafoglio ordini spiega -. Questi sono fenomeni che produrranno le loro conseguenze tra qualche settimana, senza contare che potrebbero favorire la concorrenza di realtà localizzate altrove.

SERVIZI: IN 3500 A CASA

Sono tutte già evidenti, invece, le conseguenze per le realtà che si occupano di erogare servizi sul territorio regionale, come le cooperative sociali dedite ai servizi socio-educativi. Cooperative, cioè, che lavorano per e con asili nido, scuole dell'infanzia, centri diurni, mense e palestre. Realtà su cui domenica sera è caduta la tegola di un'ulteriore settimana di sospensione delle attività. «Il comparto rappresenta il 30% dei nostri aderenti spiega il direttore di Legacoop Fvg, Alessio Di Dio . Ad oggi circa 2mila lavoratori di cooperative sociali di questo ambito sono a casa, cui si aggiungono altre 200 unità circa cui è stato ridotto il tempo lavoro», spiega, riferendo di altre 1.500 unità nelle stesse circostanze afferenti ad altre organizzazioni. Impatto significativo anche sulle importanti coop impegnate nella ristorazione per le mense, con circa 450 persone a rischio. All'elenco si aggiungono le coop di enti formativi, in cui operano una settantina di persone. In questo caso «a risentire sono anche i servizi erogati, in particolare quelli connessi a progetti europei in scadenza, per i quali sono state inoltrate domande di proroga», aggiunge Di Dio. Non è esente da ripercussioni neppure il settore della logistica che fornisce colossi della grande distribuzione afferenti a Legacoop Fvg, come Conad e Coop Alleanza 3.0. «Si sono registrate giornate con il raddoppio degli incassi e giornate molto tranquille, con il susseguirsi quindi di picchi di rifornimento e momenti di fermo. Ne consegue una disorganizzazione che non fa bene a nessuno», conclude Di Dio, evidenziando il lavoro di Legacoop sul tavolo regionale e nazionale per poter attivare la cassa integrazione in deroga, se la situazione non dovesse rapidamente volgere alla normalità.

Antonella Lanfrit

© RIPRODUZIONE RISERVATA