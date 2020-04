SINDACATI

UDINE Una «richiesta di chiarimenti» al prefetto di Udine sulla «deroga alla sospensione dell'attività produttiva» che sarebbe stata data per le aziende Danieli di Buttrio e Danieli Automation di Pradamano e per le Ferriere Nord del Gruppo Pittini. È il contenuto della lettera che le segreterie sindacali della metalmeccanica Fim Cisl-Fvg, Fiom Cgil e Uilm Uil di Udine hanno inviato ieri alla Prefettua, con l'intento di verificare la congruità con gli ormai famosi Codice Ateco, ovvero i codici identificativi delle produzioni in base ai quali la presidenza del Consiglio del 22 marzo scorso ha deciso le attività che dovevano restare aperte perché essenziali alla vita del Paese e quelle che, pur importanti, potevano chiudere. In parallelo, le stesse sigle hanno inviato anche le loro annotazioni rispetto a «un centinaio di aziende che hanno chiesto la deroga alla chiusura, ma che a nostro avviso non hanno motivo per ottenerla», ha spiegato il segretario generale della Fiom Cgil, Maurizio Marcon. Un'azione avvenuta mentre la Regione, al tavolo con la parte datoriale, sottolineava la necessità di «un coordinamento regionale» in vista della ripartenza, che deve includere anche le organizzazioni sindacali. «Un ragionamento assolutamente positivo e condiviso, ma un conto è la teoria e un conto la pratica con cui noi dobbiamo fare i conti ogni giorno», ha commentato il sindacalista Marcon, preoccupato per «tentativi di corse in avanti» di alcune imprese. «Nel pordenonese c'è un certo dialogo e Unindustria sta facendo la sua parte ha aggiunto -, ma a Udine non si discute su nulla». Da giorni gli industriali vanno ribadendo che la riapertura è vincolata al completo rispetto dei protocolli anticontagio, concetto espresso anche ieri dalla presidente di Confindustria Udine Anna Mareschi Danieli, ma la preoccupazione dei sindacati permane. Tanto che Marcon ricorda: «Se un lavoratore si ammala di Covid-19 in azienda, scatta l'infortunio sul lavoro. Se dovesse accadere, la Fiom, come fa da sempre nelle situazioni delicate e complesse, si costituirà parte civile a difesa del lavoratore». Intanto premono per una deroga alla chiusura gli artigiani giardinieri. Il capo categoria udinese di Confartigianato Luca Tam, che rappresenta un centinaio di associati in Friuli, ha chiesto al presidente della Regione Massimiliano Fedriga «una deroga allo stop, per effettuare le manutenzioni del verde». I giardinieri hanno richiamato una delibera del 4 aprile del presidente del Veneto, Luca Zaia, con la quale «ha consentito alle imprese di giardinaggio la possibilità di effettuare manutenzioni, sia in aree pubbliche che private. Chiediamo a Fedriga di fare altrettanto», hanno affermato. Attenzione all'autotrasporto lo dedicano, invece, le parlamentari del Pd Debora Serracchiani e Tatjana Rojc, che hanno scritto alla ministro dei Trasporti Paola De Micheli, perché «è necessario intervenire con urgenza sul mancato o dilazionato pagamento alle imprese di autotrasporto da parte della committenza. Un blocco forzato dei trasporti merci su gomma causerebbe danni irreparabili al sistema-Italia».

A.L.

