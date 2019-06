Depositi intestati a prestanome e due distillerie compiacenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I RETROSCENAUDINE «Il meccanismo adottato, in partenza legale, è quello di far circolare il prodotto in sospensione di imposta fino a quando non viene immesso sul mercato, stoccarlo in depositi compiacenti per farlo infine sparire e trasferirlo clandestinamente nel Regno Unito e nel Nord Europa senza pagare ovviamente alcuna accisa». Era questo, ha spiegato il comandante del Nucleo di Polizia tributaria della Guardia di Finanza di Udine, tenente colonnello Davide Cardia, illustrando ieri i risultati dell'operazione Sine finibus, il...