DENUNCEUDINE La macchina dei suoi sogni continuerà a restare tale, sfumata assieme a 10mila euro che aveva dato di acconto per acquistarla. Ennesima truffa messa in atto su internet nel settore della compravendita di auto. Vittima, questa volta, un cittadino sloveno di 41 anni. Nel maggio scorso, lo sloveno aveva visto su internet un annuncio di vendita di una Bmw X6 e aveva inviato al venditore un bonifico dell'importo di 10mila euro come anticipo. Il venditore aveva però poi rinviato ripetutamente l'appuntamento per perfezionare la...