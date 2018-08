Dengue, dimesso il paziente friulano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SALUTEUDINE È stato dimesso ieri dall'ospedale di Udine il paziente di Tavagnacco che era stato ricoverato otto giorni fa dopo aver contratto la dengue, la cosiddetta malattia spaccaossa, dopo un viaggio in Thailandia. Poco dopo il suo ritorno in patria, infatti, aveva manifestato sintomi sospetti, come febbre alta, dolori articolari, brividi e abbassamento dei globuli bianchi. Poi, l'istituto di igiene di Trieste ha confermato che si trattava proprio di dengue. «Il paziente - spiegava ieri pomeriggio il direttore della clinica di Malattie...