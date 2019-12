Demanio marittimo, Fvg rivendica l'autonomia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA VICENDAUDINE Il Friuli Venezia Giulia rivendicherà l'autonomia nei confronti dello Stato sulla gestione del demanio. Lo ha detto l'assessore al Patrimonio del Friuli Venezia Giulia, Sebastiano Callari, intervenuto ieri a San Giorgio di Nogaro al convegno 2020 e Direttiva Bolkestein: quale futuro per le concessioni del diporto nautico promosso dal Comitato Esecutivo di Assonautica Udine, proprio per ribadire l'urgenza di fare pressione a livello nazionale per la proroga delle concessioni di altri 15 anni per le categorie di marina, dei...