(al) «Gesù risorge con le sue piaghe. Ciò indica che la Pasqua è festa di speranza perché rivela che la vita che noi viviamo, se vissuta come donata e accettandone le ferite, è vita eterna e la morte cambia di senso». È l'augurio che l'arcivescovo di Udine, monsignor Andrea Bruno Mazzocato, rivolge per la Pasqua 2020 che si celebra domenica. Un augurio impegnativo, come egli stesso riconosce, ma che ha sentito come doveroso «per rifuggire, in questo momento, auguri retorici o di circostanza». Ed è anche un annuncio «difficilissimo oggi», prosegue il presule, «perché la prospettiva della vita oltre la morte è stata completamente oscurata». Tuttavia, aggiunge, l'annuncio di Pasqua «è molto incarnato, non un mistero che aliena l'uomo dalla realtà per fargli sognare un mondo bello». È un annuncio che «è dentro la carne dell'uomo e se questa si incide con la carità è l'inizio di una vita eterna». Sarà una Pasqua in cui l'arcidiocesi di Udine conta un giovane sacerdote in più, don Simone Baldo, ordinato domenica 5 aprile, in piena pandemia, ma rispettando tutte le norme di sicurezza. Che esperienza è stata? «Abbiamo anticipato la consacrazione di fine giugno perché la mamma, malata da tempo, sperava di poter vedere il figlio sacerdote spiega l'arcivescovo - Il rito si è svolto nel pieno rispetto delle norme vigenti ed è stato tenuto segreto per evitare assembramenti. A fatto avvenuto, l'eco ha colpito: è stato letto come un segno di speranza, oltreché una forte testimonianza di fede». Come lo è stata la vita di san Tommaso e santa Madre Teresa di Calcutta, due figure che l'arcivescovo evoca nel messaggio pasquale inviato alle comunità di credenti. Il presule celebrerà la Veglia pasquale in cattedrale alle 20.30 e la messa del giorno di Pasqua alle 10. Entrambe saranno trasmesse in diretta da Radio Spazio 103 e da Telefriuli.

