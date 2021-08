Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL QUADROUDINE Più che dimezzato il numero di medici segnalati come ancora non vaccinati dal dipartimento di Prevenzione di AsuFc all'Ordine provinciale. Il presidente dei camici bianchi friulani Gian Luigi Tiberio per ora è soddisfatto.Sul suo tavolo, infatti, non molto tempo fa, erano arrivate, da parte del dipartimento di Prevenzione, le comunicazioni relative a sei nominativi di altrettanti professionisti della salute che non...