I primi risultati provvisori dello screening effettuato a Sappada dal 22 al 24 ottobre rilevano come si sono sottoposti al test 940 su 1292 abitanti, pari al 72,76% della popolazione. I nuovi positivi sono 22 (2,34% dei 940) mentre sono 16 (1,70%) i pregressi positivi e ripositivizzati ancora attivi; 890 (94,68%) i negativi, di cui 859 (91,38%) mai risultati positivi e 31 i guariti (3,30%), una persona è deceduta (0,11%). Dei precedenti 53 casi, attualmente 25 non sono ancora guariti. L'analisi ha permesso di individuare 15 focolai, di cui 12 intra-familiari, 3 intra-lavorativai e alcuni contagi in ambito sportivo. L'età media è di 44,9 anni e l'incidenza complessiva dei positivi nei residenti, è del 4.03%. «Un'indagine riuscita - ha commentato Riccardi - i fenomeni si sono presentati in modo minore rispetto ai primi dati; ora, in riferimento ai positivi, il dipartimento di Prevenzione potrà meglio controllare l'epidemia. Ci sono tutte le condizioni affinché il sindaco non riproponga l'ordinanza che è stata preziosa nel lavoro d'indagine». Sono in corso due valutazioni molecolari in due classi della media inferiore per due fratelli positivi al virus.

